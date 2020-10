The Third Day, il trailer della serie tv con Jude Law

Una produzione Sky/HBO creata da Felix Barrett (fondatore della Punchdrunk International) e Dennis Kelly (creatore della disturbante Utopia), un attore protagonista molto noto al pubblico di Sky Atlantic, un’ambientazione suggestiva e inquietante, e una storia che ci terrà incollati allo schermo: su Sky Atlantic è in arrivo 'The Third Day', la nuova serie tv con protagonista un grandissimo Jude Law, in onda dal 19 ottobre alle 21.15

In The Third Day Jude Law è Sam, un uomo che un giorno, per caso, si ritrova sull'isola di Osea, al largo della costa del sud dell'Inghilterra, un luogo tanto affascinante quanto inquietante dove risiede una piccola ma coesa comunità. Una volta lì, Sam si rende conto che c'è qualcosa di strano...eppure non riesce a lasciare quel posto...per quale motivo?

The Third Day è divisa in due parti. I primi tre episodi, che compongono il ciclo "Estate", vedono come protagonista per l'appunto Jude Law. Gli ultimi tre, che invece compongono il ciclo "Inverno", vedono come protagonista Naomie Harris nei panni di Helen, una donna che, insieme alle figlie Ellie e Talulah, decide di passare un weekend sull'isola e che è alla ricerca di qualcosa...

Oltre a Jude Law e Naomie Harris, nel cast troviamo: Katherine Waterston (Jess), John Dagleish (Larry), Mark Lewis Jones (Jason), Jessie Ross (Epona), Amer Chadha-Patel (il Predicatore), Richard Bremmer (il Padre), Paddy Considine (Mr. Martin), Emily Watson (Mrs. Martin), Freya Allan (Kail), Börje Lundberg (Mimir), Paul Kaye (il Cowboy), Nico Parker (Ellie), Charlotte Gairdner-Mihell (Talulah).

The Third Day andrà in onda per tre lunedì su Sky Atlantic a partire dal 19 ottobre alle 21.15 (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV).