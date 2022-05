Nomination David di Donatello 2022, tutti i candidati

Ecco tutte le candidature della 67^ edizione del Premio più importante del cinema italiano. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Cinecittà ed è prevista per martedì 3 maggio. Sedici nomination per "È stata la mano di Dio" e "Freaks Out". Seguono "Qui Rido Io" con 14 e "Ariaferma" e "Diabolik" con 11 . Prima candidatura per Miram Leone grazie al personaggio di Eva Kant

Ecco tutte le nomination(pubblicate sul sito ufficiale) in concorso alla 67^ edizione dei David di Donatello, che verranno assegnati martedì 3 maggio. La cerimonia della consegna delle statuette sarà in presenza e si svolgerà negli studi di Cinecittà. A Carlo Conti, per la settima volta, verrà affidata la conduzione della kermesse, e questa volta al suo fianco ci sarà Drusilla Foer. La serata verra trasmessa in diretta su Rai Uno.

I film che hanno ottenuto più candidature sono E stata la mano di dio e Freaks Out. A seguire Qui Rido io con 14 nomination, mentre Ariaferma di Leonardo Di Costanzo e Diabolik ne hanno ricevute 11. Tra gli attori alla prima candidatura ci sono Mirian Leone che interpreta Eva Kant in Diabolik e Filippo Scotti che veste i panni del giovane Paolo Sorrentino in E’ stata la mano di Dio

Freaks Out, Qui rido io e Ariaferma sono tutti e tre disponibili su Sky On Demand e in streaming su Now.

Durante la cerimionia verranno assegnati i seguenti riconoscimenti: il David alla carriera a Giovanna Ralli, il David speciale a Sabrina Ferilli e il premio speciale al regista Antonio Capuano