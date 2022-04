A Giovanna Ralli il David alla carriera

Cinema

E' 'Volevo nascondermi' di Giorgio Diritti il film più premiato alla 66esima cerimonia dei David 2021. Sophia Loren vince come miglior attrice per 'La Vita davanti a sè'. Tra gli altri premiati Matilda De Angelis come miglior attrice non protagonista per 'L'incredibile storia dell'Isola delle Rose' e miglior regista esordiente per 'I predatori' per Pietro Castellitto. David per il miglior documentario ad Alex Infascelli per 'Mi chiamo Francesco Totti'