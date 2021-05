Sergio Castellitto è D'Annunzio ne "Il cattivo poeta"

L’ultimo anno di vita di Gabriele D’Annunzio, quando “malato e vecchio affronta, dice Sergio Castellitto, l’ultimo corridoio della sua esistenza”.

L’attore romano interpreta, con la grandezza di sempre, il “poeta Vate” l’artista che con più vigore e forza si è imposto nel panorama culturale dell’Italia degli anni '30

del '900. "Il cattivo poeta" in sala dal 20 maggio è un affresco con “molte penombre” per usare le parole del protagonista.

Al suo fianco, tra gli altri, Francesco Patanè nei panni del Federale Comini un giovane fascista che avrà l’incarico di sorvegliare il poeta ormai inviso a Mussolini e riferire al Partito di sue eventuali opposizioni.

Un personaggio affascinante, per cui il titolo di “cattivo poeta” diventa, secondo Castellitto, quasi un ossimoro. Ecco la sua intervista.

Sergio, nel film vediamo “l’inverno del Vate” che poi coincide volendo anche con “l’inverno della nostra nazione”.

“E’ vero: conosciamo D’Annunzio nell’ultimo anno della sua vita, quando ormai vecchio e malato affronta l’ultimo corridoio della sua esistenza con solitudine e pieno di ipocondrie. Nonostante tutto, nonostante D’Annunzio sentisse che la sua fine era vicina il suo maggiore cruccio era quello di non voler lasciare l’Italia di Mussolini nelle mani di Hitler. Credeva che fosse un grandissimo errore, non si fidava di Hitler e di conseguenza non si fidava più di Mussolini.

Per queste sue idee il Partito Fascista gli mette in casa delle spie, diciamo degli uomini che avevano il compito di controllarlo e studiarlo appunto, di tenerlo d’occhio. Al Vittoriale arriva anche il Federale Comini (interpretato da Francesco Patanè) con il quale invece si crea un rapporto particolare. Nasce tra i due una sorta di “educazione sentimentale alla vita” che metterà in crisi il giovane Federale tanto da fargli mettere in discussione la sua fedeltà al regime."

Quanto era importante per D’Annunzio essere amato e seguito dalla gente?

“E’ stato un grande trascinatore, basti solo pensare all’impresa di Fiume che è stata una specie di Woodstock ante literam nella quale aveva dato il voto alle donne o la libertà sessuale. La modernità di quest’uomo è incredibile. Non credo che esista un personaggio che in vita sia stato più amato di lui per essere poi tanto odiato e vilipeso dopo la morte.”