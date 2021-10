Freaks Out, la featurette per il cattivo del film di Mainetti, Franz

È stato pubblicato da 01 Distribution un video con immagini inedite tratte dalla nuova pellicola di Mainetti, con focus sul villain interpretato dall’attore tedesco Franz Rogowski. Un personaggio “molto paradossale”, racconta il regista spiegando che “rifiuta la sua mostruosità e vuole integrarsi nella razza ariana proprio attraverso il suo talento da freak”. L’attore che lo impersona racconta: “ha sei dita per mano e, che lo voglia o meno, è lui stesso un freak”

È stato pubblicato da 01 Distribution un video con immagini inedite tratte da Freaks Out: si tratta di una nuova featurette dedicata a Franz, il cattivo del film di Gabriele Mainetti. Pellicola che arriverà nei cinema il 28 ottobre, attesissima dopo il successo riscosso alla 78ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, quando è stato presentato in concorso l'8 settembre 2021 (ricordiamo che ha vinto il Leoncino d'oro).



Franz è il villain, interpretato dall’attore tedesco Franz Rogowski che del suo personaggio così parla in questa featurette: “Franz in realtà sarebbe voluto diventare soldato. Ma ha sei dita per mano e, che lo voglia o meno, è lui stesso un freak”.



L’interprete del cattivo di Freaks Out spiega che, proprio grazie a questa particolarità fisica, Franz diventerà il più grande pianista del mondo. Un’anomalia, quella delle sei dita per mano, che lo lega indissolubilmente agli altri personaggi del film, quei freaks messi a titolo. Tuttavia lui non ammette la “mostruosità”, una connotazione che lo renderebbe non ascrivibile alla razza ariana a cui anela, di cui vuole assolutamente fare parte.



“Rifiuta la sua mostruosità e vuole integrarsi nella razza ariana. E vuole farlo proprio attraverso al talento di freak”, racconta il regista Gabriele Mainetti, definendo il suo cattivo un personaggio “molto paradossale”. E molto interessante, proprio in quanto tale. Non si tratta infatti del villain a tutto tondo, così a tutto tondo da rischiare di risultare poco credibile: questo personaggio è molto complesso, caratterizzato da tante componenti che sembrano quasi cozzare l'una con l'altra ma che invece si fondono perfettamente.

Anche il nome non è così lontano da quell'altro nome che fa da fil rouge alla pellicola, freak appunto. Da notare che si tratta pure del nome di battesimo dello stesso attore tedesco che si cala nei panni nazisti, quel Franz Rogowski che dimostra sul set di questa sua quindicesima prova attoriale un talento davvero incredibile.



Potete guardare la nuova featurette ufficiale dedicata al personaggio di Franz nel video che trovate alla fine di questo articolo, pubblicato da 01 Distribution sui propri canali social.



Difficile eguagliare il primo film? Pare proprio di no

approfondimento Freaks Out, il nuovo trailer del film di Gabriele Mainetti Freaks Out è il secondo film di Gabriele Mainetti, una seconda prova che è sempre molto difficile (secondo gli addetti ai lavori, secondo l’opinione pubblica e, non da ultimo, secondo una celebre hit di Caparezza che afferma: “il secondo album è sempre il più difficile per la carriera di un artista”). Ma lo diventa ancora di più quando l'opera di esordio è stata salutata da tutti come un vero e proprio capolavoro.

Questo è il caso: ricordiamo infatti che Mainetti ha debuttato sul grande schermo come regista nel 2015 con Lo chiamavano Jeeg Robot, una pellicola che ha fatto incetta di riconoscimenti (tra cui David di Donatello per Miglior regista esordiente e per le categorie di miglior attore e attrice, sia protagonista sia non protagonista; Nastro d’argento tra cui al miglior regista esordiente; Globo d’oro al miglior film; Ciak d’oro eccetera eccetera eccetera. E ancora una volta: eccetera, da quanti sono stati i premi).

Eppure le premesse eccezionali di cui Gabriele Mainetti ci ha dato prova con questa sua prima opera non sembrano disattese nemmeno con la sua nuova fatica, anzi.

«Si dice che il secondo film sia il più difficile da realizzare, soprattutto quando il primo ha generato un riscontro positivo. Non sarà facile soddisfare le aspettative ora che l’asticella si è alzata ulteriormente. Come nella precedente esperienza faremo del nostro meglio per fare di più di quello che potremmo permetterci. Alla fine l’approccio produttivo sarà com’è stato con Jeeg… solo su una scala più grande», queste sono le parole della dichiarazione ufficiale della società di produzione Good Films a cui si deve la pellicola (che è una produzione Goon Films e Lucky Red con Rai Cinema, in coproduzione con a società belga Gapbusters).