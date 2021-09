A Chiara, trailer del film di Jonas Carpignano (nella selezione EFA)

L'ambientazione è ancora una volta quella calabrese dei primi due capitoli della trilogia. E la Calabria sarebbe la prima donna del film se non ci fosse una protagonista così magnetica e ipnotizzante da farla passare in secondo piano. Stiamo parlando della giovane Swamy Rotolo, qui al suo debutto sul grande schermo in cui ha dimostrato un incredibile talento. È lei che interpreta la ragazza messa titolo, quella Chiara quindicenne la cui vita sembra in tutto e per tutto quella normale di un'adolescente, divisa tra famiglia, amici e passione per lo sport. Tutto cambierà quando suo padre (interpretato da Claudio Rotolo, il vero padre dell'attrice) partirà all'improvviso, spingendo la figlia a indagare sulle ragioni che lo hanno spinto ad andarsene misteriosamente dalla città. "Non è una storia vera come i miei precedenti Mediterranea e A Ciambra. Non è tratta dalla biografia di Swamy, però quella che vedete è la vera famiglia di Swamy. Sono reali i loro rapporti, inseriti in una struttura narrativa di finzione che ho scritto io", ha spiegato Jonas Carpignano.

“A Chiara” è appena entrato nella selezione EFA, tra i lungometraggi di finzione 2021 che gareggeranno per i premi agli European Film Academy (il cui annuncio dei vincitori si terrà il prossimo 11 dicembre a Berlino). “All’inizio non avevo affatto in mente l’idea di fare un trittico. Ma ben presto ho capito che volevo realizzare tre film su tre aspetti di questa città. Il primo era la comunità africana, il secondo, questa comunità rom un tempo nomade, ma divenuta completamente sedentaria e insediata a Gioia Tauro. Infine, la ‘Malavita’, le persone coinvolte nell’economia sotterranea creata dalla mafia”, spiega il regista Jonas Carpignano. Con "A Chiara" , il regista offre un viaggio di iniziazione e un racconto di formazione che mescolano dolcezza e amarezza. Un film che supera i soliti stereotipi, andando oltre i pregiudizi e dribblando quei luoghi comuni ormai triti e ritriti.

È uscito il trailer ufficiale del film "A Chiara" , la pellicola diretta da Jonas Carpignano che arriverà nei cinema italiani il 7 ottobre, distribuita da Lucky Red. Presentata in anteprima mondiale nella sezione Quinzaine des Réalisateurs al Festival di Cannes 2021, dove è stata acclamata dalla critica nonché insignita del premio Europa Cinemas Label, quest'opera chiude la trilogia ambientata a Gioia Tauro, in Calabria, firmata da Jonas Carpignano. Si tratta della saga in tre atti incominciata con “Mediterranea” (2015) e proseguita con “A Ciambra” (2017).

Quelle indagini coincidono con l'inizio di un percorso di crescita della ragazza, un viaggio di iniziazione che sarà un cammino in salita e la cui meta è sì scovare i motivi per cui il padre è scappato, ma non solo: il traguardo del viaggio che Chiara percorre è quello del ritrovamento di un tesoro. Un tesoro preziosissimo, ossia la bussola morale grazie a cui potrà orientarsi tra il bene e il male. Soltanto una volta trovato questo strumento, Chiara (così come qualsiasi altro essere umano) potrà finalmente trovare il proprio posto nel mondo. E trovato quello, sperimentare per la prima volta la vera libertà.

Più che un film sulla mafia, un film sulla famiglia



“Per me ‘A Chiara’ è molto più un film sulla famiglia di quanto non lo sia sulla mafia. Non c’è dubbio che per numerosi aspetti la cultura mafiosa infiltri la vita quotidiana. Ma non è dominante, come pensa la maggior parte della gente e non assomiglia a quello che vedo spesso nelle fiction. Io, per esempio, non ho mai visto una sparatoria come quelle nei film in dieci anni a Gioia Tauro”, ha affermato il regista.

Il suo è quindi un film che si sofferma sulla famiglia, quella vera e "sacra", ben diversa da quell'altra famiglia, come si definisce un clan di affiliati nel linguaggio appartenente alla mafia.



Prodotto da Stayblack Productions con Rai Cinema, Haut et Court e Arte France Cinéma, "A Chiara" è un film potente, a tratti devastante, altamente illuminante. In una parola, anzi due: da vedere.