L'Italia vola agli EFA, i film italiani selezionati

Il cinema italiano agli EFA, gli Oscar europei, con tre film selezionati e in attesa di una eventuale nomination. Si tratta di Favolacce dei fratelli d'Innocenzo (Leggi qui l'intervista), Martin Eden (La recensione del film) di Pietro Marcello e Volevo nascondermi di Giorgio Diritti (Elio Germano: "Finalmente in sala il mio Ligabue". Dal 19 agosto). E potrebbe non essere finita qui. Infatti questi tre lavori sono solo quelli scelti tra i 32 lungometraggi di finzione inclusi nella prima parte della lista di selezione degli European Film Awards 2020. A causa del Covid-19 (LO SPECIALE) e relative restrizioni, la lista di selezione dei lungometraggi di finzione raccomandati per una nomination agli European Film Awards sarà annunciata in due momenti: oggi appunto con questi 32 titoli inclusi nella prima parte, mentre i titoli della seconda saranno annunciati a settembre. Questo permetterà l'inclusione di quei film la cui premiere era stata programmata entro il 31 maggio 2020 - a un festival cinematografico o con una normale uscita al cinema - ma che a causa della pandemia non ha potuto avere luogo (a condizione che vengano presentati in anteprima nelle sale o online prima della fine di novembre 2020).