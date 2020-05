EFA, Matthijs Wouter Knol è il nuovo direttore

La European Film Academy annuncia che Matthijs Wouter Knol sarà il nuovo direttore dell’Efa a partire dal gennaio 2021. Direttore dell’European Film Market dal 2014, Matthijs Wouter Knol continuerà a ricoprire questa posizione alla Berlinale, con tutte le responsabilità del ruolo, fino a novembre 2020, quando si unirà al team EFA per il passaggio di consegne con l’attuale direttore Marion Döring e per prepararsi alla piena assunzione di responsabilità come direttore della European Film Academy dal gennaio 2021.

Le prime dichiarazioni di Matthijs Wouter Knol

"Negli ultimi 20 anni sono sempre stato mosso dalla voglia di creare situazioni all'interno dell'industria cinematografica in cui le persone si sentissero a proprio agio, si sentissero capite e rappresentate - dice Matthijs Wouter Knol - Cio' che mi motiva e' l'amore per il cinema europeo, mettere in collegamento le persone, l'essere curioso, il desiderio di non tacere quando la libertà di espressione nel cinema viene minacciata o violata e avere l'ambizione per accompagnare l'Accademy nel suo prossimo salto nel futuro".

Sono fermamente convinto - aggiunge - che la European Film Academy sarà sempre più una piattaforma viva oltre che il contenitore giusto per riunire il meglio dell'energia, il meglio del talento e il meglio delle idee

disponibili in Europa - e così facendo, ampliare la sua portata. Ringrazio il Board e Marion Doring per la fiducia riposta in me, poiche' sara' difficile esserne all'altezza. Non vedo davvero l'ora di unirmi alla European Film Academy e al suo team nel gennaio 2021."