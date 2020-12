Efa, il film italiano "Il varco" vince per il miglior montaggio europeo

Una bellissima notizia per il cinema italiano arriva dalla prima serata di premiazioni degli EFA, gli European Film Awards, gli Oscar europei, il più prestigioso e significativo premio del cinema continentale. 'Il varco', il film d'archivio di Federico Ferrone e Michele Manzolini, ha vinto l'EFA Excellence Award per il Miglior Montaggio Europeo, conferito all'autrice del montaggio, Maria Fantastica Valmori. Un premio straordinario, che va a un film documentario, che anche grazie alla forza ipnotica e musicale del montaggio di immagini quasi interamente d'archivio, ha saputo dar vita a un racconto originale, dove Storia e visione si fondono. Film capace di stregare gli spettatori, dalla sua prima mondiale a Venezia 2019, nelle sale cinematografiche e in numerosi festival internazionali.

Il varco, una produzione Kinè in associazione con Istituto Luce Cinecittà in collaborazione con Home Movies - Archivio Nazionale del Film di Famiglia e Rai Cinema, con il contributo di Regione Emilia-Romagna, è il racconto di una storia di finzione, interamente elaborata con immagini di repertorio, quella del viaggio di un militare italiano nella tragica campagna di Russia, nel 1941. Un 'Apocalypse Now' d'archivio, che racconta spettri, fantasmi, orrori di un uomo, e di tutti gli uomini in guerra. Plasmato sulle vite e i diari di un pugno di veri soldati (tra cui quelli di due giganti della nostra letteratura come Mario Rigoni Stern e Nuto Revelli), scritto dai registi con Wu Ming 2, Il varco ha saputo dimostrare di raggiungere un pubblico europeo d'autore, unito dalla capacità senza tempo delle immagini - quando usate con la sapienza con cui gli autori hanno saputo interpretarle nel loro racconto - di evocare storie che hanno una data di nascita, ma una forza narrativa senza tempo. Che un film, che tesse questo tesoro di memorie passate per raccontare anche il nostro tempo, sia premiato a livello europeo per il montaggio, è un riconoscimento magnifico per chi lo ha realizzato, e un altro successo importante per il cinema del reale italiano all'estero.