Freaks Out, le papere sul set condivise dal regista Gabriele Mainetti

Il regista romano ha condiviso, sul suo account Facebook, un simpatico video con gli errori più esilaranti durante la lavorazione del film Freaks Out, uscito nei cinema il 28 ottobre scorso Condividi

Freaks Out è il secondo film diretto da Gabriele Mainetti dopo il successo di Lo chiamavano Jeeg Robot. Dopo un mese dall’uscita al cinema, il regista romano ha deciso di pubblicare sui suoi social i momenti più divertenti delle riprese. Tratto da una sceneggiatura di Nicola Guaglianone, questo secondo film si mostra ben più ambizioso del primo. Costato quasi tredici milioni di euro, è la terza pellicola italiana più vista dalla riapertura dei cinema e Mainetti spiega che un budget di tale portata non poteva proprio essere evitato: “Per farlo così davvero non potevamo spendere meno, è fin poco per quello che dà”.

Freaks Out, dietro le quinte approfondimento Freaks Out, il cast del film di Gabriele Mainetti Il regista ha pubblicato un video della durata di tre minuti con momenti di ironia e spensieratezza occorsi sul set. Al centro dei filmati vi sono attori e troupe. Freaks Out nasce da una sfida, come dichiarato dallo stesso Mainetti. L’idea era quella di ambientare sullo sfondo dello spaccato più triste e cupo del Novecento un film che fosse insieme un racconto avventuroso, un romanzo di formazione e uno spunto di riflessione sulla diversità. I quattro freak, individui unici e stravaganti, hanno scherzato e sbagliato battute durante i ciak, errori che non sono passati inosservati e che compongo un vero e proprio carosello di “bloopers” mostrarlo al pubblico di Facebook.

Il regista quarantacinquenne ha intitolato il video “Paperando su Freaks Out” e qualche utente ha chiesto espressamente che le papere venissero inserite negli extra del film, una volta divenuto DVD, a conferma che le sequenze comiche hanno riscosso riscontro favorevole tra i follower. Un susseguirsi di intoppi di ogni tipo, dalle cadute sui cameramen allo scordarsi delle battute, il tutto condito dalle risate degli attori e degli addetti ai lavori.