Attore, regista e scrittore, compie 30 anni Pietro Castellitto. Figlio d’arte, è nato il 16 dicembre 1991 dalla scrittrice Margaret Mazzantini e dall’attore e regista Sergio Castellitto. Dopo una carriera che lo ha affermato come attore e una prova come regista che gli è valsa diversi premi, alla vigilia dei 30 anni ha scritto un romanzo sulla sua generazione, Gli iperborei (Bompiani).

Gli esordi vedi anche Auguri Margaret Mazzantini, i film tratti dai suoi libri Esordisce al cinema giovanissimo: ha 13 anni quando il padre lo dirige in una piccola parte nel film Non ti muovere (2004), basato sull’omonimo libro della madre con cui Mazzantini ha vinto il Premio Strega nel 2002. Oltre a Non ti muovere, Castellitto viene diretto dal padre Sergio in altri due film: La bellezza del somaro del 2010 e Venuto al mondo del 2012, basato sempre su un romanzo della madre.

La carriera da attore leggi anche 'Speravo de morì prima': Pietro Castellitto VS Greta Scarano. VIDEO La svolta arriva nel 2012, quando il regista Lucio Pellegrini lo sceglie per il film È nata una star?. Il film è tratto da un omonimo racconto di Nick Hornby del 2010. Castellitto interpreta Marco, figlio adolescente e impacciato di Luciana Littizzetto e Rocco Papaleo che gira un porno amatoriale e fa entrare in una crisi la sua famiglia. Nel 2018 in La profezia dell'armadillo, trasposizione cinematografica del primo libro-fumetto di Zerocalcare, interpreta Secco, il miglior amico dell’artista. Per il ruolo vince il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d'argento 2019. Nel 2021 passa al piccolo schermo: interpreta Francesco Totti nella serie tv Speravo de morì prima di Luca Ribuoli, dedicata alla vita dello storico capitano della Roma.