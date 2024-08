Mostra del Cinema di Venezia 2024, film in concorso e ospiti. LA GUIDA

La 81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia (LO SPECIALE) promette grande spettacolo per gli appassionati di cinema, di serie e di tutto il glamour che circonda, tradizionalmente, l'appuntamento, considerato uno dei più rilevanti nel panorama internazionale dell'arte cinematografica.

L'evento, che si terrà nella città lagunare da mercoledì 28 agosto a sabato 7 settembre, organizzato dalla Biennale di Venezia sotto la direzione artistica di Alberto Barbera, è stato pensato come una potente vetrina di cinema d'autore che porterà in Italia le star più acclamate di Hollywood e non solo.

In programma, come sempre titoli in Concorso (ventuno, di cui cinque italiani) e Fuori Concorso, con uno spazio dedicato alle retrospettive e alla serialità. Ecco i dettagli del programma.

Venezia 81, gli ospiti sul red carpet

Venezia 81, sarà un Festival dedicato alle star che sfileranno in gran numero sul tappeto rosso del Palazzo del Cinema dopo la stagione di stop del 2023 caratterizzata dagli scioperi che hanno impedito ad attori ed attrici di promuovere pubblicamente i propri lavori.

Apriranno le danze i protagonisti della pellicola di apertura, Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton, Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega e Monica Bellucci, compagna del regista di culto.

A Venezia, sempre per pellicole Fuori Concorso, arriveranno anche Brad Pitt e George Clooney ma questa sarà un'edizione per i grandi divi. La parata di star include Angelina Jolie, Lady Gaga e Joaquin Phoenix, Nicole Kidman, Jude Law, Daniel Craig, Julianne Moore e Tilda Swinton, Cate Blanchett.

Nutrita la rappresentanza di stelle italiane, da Toni Servillo a Barbara Ronchi, a Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Elio Germano, Pietro Castelitto, Valerio Mastandrea.

Richard Gere ospite d'onore al galà dell'amfAR L'attore americano Richard Gere sarà l'ospite d'onore del gala annuale di amfAR, la Fondazione per la Ricerca sull'Aids, in programma a Venezia il primo settembre in occasione della 81/a edizione della Mostra del cinema. Gere riceverà un premio per il suo messaggio ispiratore (l'Inspiration Award) e con lui sarà onorato anche il produttore cinematografico Mohammed Al Turki per la sua opera filantropica. "Poche persone nell'entertainment industry hanno dato così tanto alla lotta contro l'Aids come Richard Gere", ha detto Kevin Robert Frost, Ceo di amfAR: "La sua indole umanitaria e il profondo desiderio di aiutare chi è ai margini della società fanno di lui una vera ispirazione per tutti noi qui a amfAR". La cena in black tie, che si terrà all'Hangar Nicelli al Lido di Venezia, includerà esibizioni speciali della cantautrice, attrice, TV producer, attivista e supporter di amfAR Kelly Rowland e di Rumer Willis

La giuria del Concorso La giuria internazionale dell'81esimo Concorso che assegnerà il Leone d’Oro per il Miglior Film e gli altri premi ufficiali sarà presieduta da Isabelle Huppert, acclamata attrice francese, veterana della Mostra del cinema di Venezia e vincitrice due volte della Coppa Volpi, nel 1988 e 1995, affiancata da colleghi e registi di fama mondiale.

In giuria ci saranno: il regista e sceneggiatore americano James Gray; il britannico Andrew Haigh, la polacca Agnieszka Holland, il brasiliano Kleber Mendonça Filho, il mauritano Abderrahmane Sissako, l'italiano Giuseppe Tornatore, la tedesca Julia von Heinz e l’attrice cinese Zhang Ziyi.

Presidente della giuria Orizzonti è l'americana Debra Granik. Presidente della giuria Venezia Opera Prima - Luigi De Laurentiis, il critico Gianni Canova. Per Venezia Classici, il regista Renato De Maria.

La cerimonia di consegna dei premi è fissata per sabato 7 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema.

I film in Concorso (cinque gli italiani) Tra i ventuno film in Concorso ci sono cinque titoli italiani (uno in meno dello scorso anno). Si tratta di: Campo di battaglia di Gianni Amelio, Vermiglio di Maura Delpero, Queer di Luca Guadagnino, Iddu di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza e Diva Futura di Giulia Steigerwalt.

Tra gli altri si segnalano la coproduzione internazionale Maria di Pablo Larraín, The Room Next Door di Pedro Almodóvar, Joker: Folie a Deux di Todd Phillips, Babygirl di Halina Reijn, Stranger Eyes di Yeo Siew Hua, April di Dea Kulumbegashvili.

In tutto, i film italiani selezionati nelle varie sezioni - Concorso, Fuori Concorso, Orizzonti, Orizzonti Extra - sono dodici.

Fuori Concorso anche Avati e Comencini La 81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia sarà aperta da Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton e chiusa da Horizon: An American Saga - Capitolo 2 di Kevin Costner. In chiusura anche L'orto americano di Pupi Avati.

Saranno proiettati in anteprima mondiale, tra gli altri, anche la commedia d’azione Wolfs con George Clooney e Brad Pitt, Broken Rage di Takeshi Kitano, Finalement di Claude Lelouch e Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini con Fabrizio Gifuni, Romana Maggiora Vergano e Anna Mangiocavallo.

Le serie in anteprima Nella sezione Fuori Concorso, la lunga serialità si è ritagliata uno spazio speciale. Al Lido saranno presentate in anteprima: Disclaimer di Alfonso Cuarón con Cate Blanchett, M - il figlio del secolo di Joe Wright con Luca Marinelli, Families like our di Tomas Vinterberg, Los Años Nuevos di Rodrigo Sorogoyen e, come proiezione speciale, Leopardi di Sergio Rubini con Leonardo Maltese.

In attesa di un'evoluzione futura, per effetto della quale questa selezione, che non è una nuova sezione in aggiunta a quelle esistenti, Venezia compie un passo importante verso il futuro anche rispetto al Festival di Cannes, guardando alle direzioni dell'industria dell'audiovisivo, in cui le serie televisive hanno un posto più che rilevante al punto da prevedere, per alcune, specie quelle costruite come lunghi film, un'uscita sul grande schermo sotto forma di evento speciale.

Sveva Alviti la madrina e i premi alla carriera

Sveva Alviti, attrice nata a Roma e nota internazionalmente, che ha già maturato esperienza per il cinema e per la tv, scelta come madrina della 81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, si occuperà della conduzione delle cerimonie di apertura e di chiusura della kermesse.

Nell'ambito delle serate di gala saranno assegnati due premi speciali a due grandi artisti internazionali. Riceveranno quest'anno il Leone d'Oro alla carriera il regista e sceneggiatore australiano Peter Weir e all'attrice americana Sigourney Weaver. Se di quest'ultima è stato riconosciuto il peso fondamentale nella cinematografia contemporanea, specie nell'ambito del cinema d'azione, del primo Alberto Barbera ha sottolineato I traguardi raggiunti in quarant'anni di attività.

