Sophia Loren, l'Academy festeggerà i 90 anni della star italiana

"Passando in rassegna la galleria di personaggi che Loren ha reso immortali, restituiamo al pubblico il talento universale di una professionista dalla grandiosa versatilità artistica, in grado di affrontare con la stessa maestria generi diversi come il dramma della guerra e la commedia sofisticata", annuncia in una nota la presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia. "Sophia Loren: La Diva di Napoli" aprirà con La Ciociara di Vittorio De Sica, che le valse la palma d'oro a Cannes e l'Oscar nel 1962, prima attrice premiata per una interpretazione in una lingua diversa dall'inglese. Verrà poi proiettato ' La vita davanti a sé', il film del suo secondogenito Edoardo, che nel 2020 segnò il ritorno della star sul grande schermo ed è basato sul toccante romanzo di Romain Gary. Grazie a questa performance, Lore vinse il suo ultimo David di Donatello; un brano della colonna sonora interpretato da Laura Pausini si aggiudicato il Golden Globe e ottenuto una candidatura all'Oscar, mentre la pellicola è entrata nella top 10 di Netflix in 37 paesi. Il 7 e 8 novembre, a introdurre i film ci sarà l'attrice in persona, insieme a Edoardo e Sbarigia, che sottolinea: "Questo ciclo di proiezioni dedicato a una delle più grandi dive della storia del cinema è il terzo appuntamento nato dalla collaborazione siglata nel 2019 tra Cinecittà e l'Academy Museum, che ha già ospitato gli omaggi a Pier Paolo Pasolini e a Ennio Morricone".

Da Miseria e Nobiltà con Totò a Prêt-à-Porter di Robert Altman

In cartellone ci saranno anche lungometraggi raramente proiettati negli Stati Uniti, come Miseria e nobiltà di Mario Mattoli e Il segno di Venere di Dino Risi, in cui l'interprete muove i suoi primi passi nel cinema, accanto a titoli classici come Ieri, oggi e domani, Matrimonio all'italiana e Una giornata particolare che hanno segnato le collaborazioni con Vittorio De Sica e Marcello Mastroianni. Cinecittà porta anche i suoi nuovi restauri in 4K di L'Oro di Napoli di De Sica (presentato in anteprima americana, dopo la prima mondiale prevista il 27 agosto al Festival di Venezia), Sabato, domenica e lunedì di Lina Wertmüller (in anteprima mondiale nella versione televisiva originale, tratta dalla commedia di De Filippo), e Peccato che sia una canaglia di Alessandro Blasetti, che segnò il primo ruolo importante per Loren e la prima pellicola a fianco di Mastroianni. Chiuderanno la rassegna altri due restauri in 4K: Arabesque di Stanley Donen (1966), e Prêt-à-Porter di Robert Altman (1994).