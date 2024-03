Cinema

Sophia Loren compie 89 anni, nata a Pozzuoli il 20 settembre 1934, da anni risiede in Svizzera a Ginevra. Per il figlio Edoardo Ponti è tornata nel 2020 sugli schermi con La vita davanti a sé e per la sua intensa interpretazione ha vinto il David di Donatello come Migliore Attrice. Nella gallery, un viaggio attraverso le sue migliore interpretazioni: da 'La Ciociara' a 'Una giornata Particolare, da 'Ieri, oggi, domani', a 'Matrimonio all'Italiana'