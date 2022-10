Sophia Loren ha inaugurato a Milano il ristorante a lei dedicato

Folla di persone per l’inaugurazione a Milano del ristorante dedicato alla celebre attrice siciliana Condividi

Il ristorante Sophia Loren ha aperto lo scorso Giugno nella capoluogo lombardo, in via Cantù e il proprietario è Luciano Cimmino, imprenditore napoletano di moda e presidente della Pianoforte Holding che riunisce brand come Yamamay, Carpisa e Jaked. L'attrice Sophia Loren è stata accolta da Cimmino pronto a fare gli onori di casa, e una folla di fan accorsi da ogni parte d'Italia per salutarla e provare a scattare un selfie e conquistare un autografo.

Fan in attesa ma felici approfondimento Sophia Loren riceve le Chiavi della città di Firenze Persone di generazioni diverse sono accorse per assistere all’arrivo di Sophia Loren al ristorante, ma anche turisti e curiosi di passaggio si sono fermati per partecipare all’evento. Transenne sistemate e red carpet srotolato per l’icona del cinema italiano che si è fatta un po’ attendere rispetto all’ora prevista per il suo arrivo, ma la gente lì presente era felice di essere lì e salutare una donna “bravissima e bellissima, quando conosci la sua storia capisci che ha un gran cuore” come dice Antonio che colleziona tutto di lei da anni o Jan che la segue fin da piccola e ogni mese le scrive una lettera, la spedisce a Ginevra e spesso riceve anche una risposta.

Tanti ospiti famosi vedi anche Sophia Loren, il discorso commosso ai David di Donatello E’ accaduto al Sophia Loren l’episodio di gossip che ha fatto parlare qualche mese fa. Silvio Berlusconi che ha detto a Chiara Ferragni e Fedez di essere più famoso di loro. E per l’inaugurazione ufficiale sono stati tanti gli ospiti famosi come il fratello di Silvio, Paolo Berlusconi, Adirano Giallini, Giorgio e Silvia Damiani.

L’arrivo di Sophia leggi anche A Firenze è stato inaugurato un ristorante dedicato a Sophia Loren Carlo Ponti, il figlio direttore d’orchestra, ha aiutato la Loren a scendere dalla macchina e il tempo si è fermato. Una vera diva in un completo bianco molto elegante con pantaloni panna, un collier e orecchini di brillanti, scarpe nere di vernice e gli occhiali da sole immancabili con una punta di rosso. Ha scattato qualche foto con figlio e nipoti, sorrisi e saluti ai presenti e via all’interno del locale. Alcuni fan speranzosi restano lì sperando in una sosta più lunga all’uscita, ma una leggenda come Sophia Loren si può comportare da diva e la sia ama lo stesso.