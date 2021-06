Sophia Loren riceve le Chiavi della città di Firenze

Sophia Loren: “Sono veramente contenta”

A Firenze è stato inaugurato un ristorante dedicato a Sophia Loren

In seguito l’attrice ha aggiunto: “Mi piace vedere tanta gente che mi vuole bene. Sono veramente contenta”.

Sophia Loren ha poi dichiarato: “Non vedo l'ora di dire ai miei figli di questo mio viaggio a Firenze, perché non vedo l'ora di dire loro che mi piacerebbe che venissero con me a fare una bellissima vacanza qui, in questa città, perché è veramente meravigliosa".

Il Sindaco ha dedicato a Sophia Loren la canzone la canzone ‘O Sole Mio suonata con il violino. Successivamente, l’attrice ha raggiunto il nuovo ristorante con il suo nome, situato in via dei Brunelleschi, dove è stata accolta per un pranzo.