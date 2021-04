A Firenze è stato inaugurato un ristorante dedicato a Sophia Loren

In centro a Firenze ha aperto “Sophia Loren - Original italian food” primo ristorante di una catena dedicata alla famosa attrice.

“Sophia Loren – Original Italian Food”, le parole dell'attrice

La catena ha la pizza come grande protagonista del menù. Il progetto è nato con il consenso e la collaborazione di Sophia Loren e con l'idea di aprire altri locali anche a Napoli e Milano, ma pure a Dubai e Miami, Hong Kong e Shanghai. "Quando mi è stato proposto di partecipare a questo progetto non ho avuto dubbi perché questo ristorante racchiude in sé alcune delle cose che più amo: la cucina italiana, i momenti di convivialità ad essa legati e poi diversi dei miei personaggi sono in qualche modo legati alla cucina" ha dichiarato la celebre attrice. La società dietro al progetto è la Dream Food presieduta da Luciano Cimmino, imprenditore già alla guida del gruppo italiano Pianoforte Holding a cui fanno capo i brand Yamamay e Carpisa.