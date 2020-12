Il New York Times pazzo di Sophia Loren: “Maestosa, una regina”

La diva continua a raccogliere elogi e attestati di stima in America: strapperà la nomination agli Oscar? Il quotidiano elogia anche Luca Marinelli e We Are Who We Are

Continuano gli attestati di stima e di affetto per Sophia Loren, che nei primi mesi del 2021 potrebbe strappare la nomination all'Oscar per La vita davanti a sé, il film diretto da suo figlio Edoardo Ponti, a 56 anni dalla seconda e ultima candidatura per Matrimonio all'italiana (sarebbe un record nella storia del premio). In queste ore si è sbilanciata a suo favore anche una testata prestigiosa come il New York Times: “Sophia regna ancora dopo settant'anni da diva, una star del cinema da quando era teenager. Ancora oggi ha tutto quello che ha fatto di lei l'iconica regina del cinema italiano per così tanti anni. È maestosa come sempre, ma anche essenzialmente e appassionatamente populista – una dea dello schermo, il cui dominio è sempre stato il mondo dei comuni mortali”.