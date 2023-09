Sophia Loren, i ringraziamenti dopo la caduta e l'intervento al femore

UNA STUPEFACENTE RIPRESA

“L’operazione è andata benissimo”, ha spiegato il manager Carlo Giusti. “L’intervento è stato perfetto. Adesso Sophia ha già iniziato a fare la riabilitazione, ci vorrà un po’ di riposo ma per fortuna sta andando tutto bene”. In precedenza, anche la nipote Alessandra Mussolini aveva rassicurato tutti sulla forza fisica e d’animo della zia: “È una roccia”. Dopo aver partecipato al 100º anniversario dell’Arena di Verona lo scorso giugno, quando ha ricevuto un’emozionante standing ovation, e aver presenziato come ospite d’onore alla sfilata One Night Only di Giorgio Armani a Venezia all’inizio di settembre, Loren ha ora dovuto annullare tutti gli impegni in programma a causa dell’infortunio. Il 26 settembre a Bari l'attrice avrebbe dovuto inaugurare il quarto ristorante in Italia a lei dedicato e, in contemporanea, ricevere la cittadinanza onoraria del capoluogo pugliese.