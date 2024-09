Addio a James Earl Jones, la voce di Darth Vader in Star Wars

Era stato la voce di Darth Vader in Star Wars e di Mufasa nel Re Leone. Addio a James Earl Jones, attore di cinema, tv e teatro, noto proprio per aver doppiato il cattivo di "Star Wars", Darth Vader. Jones, 93 anni, è morto questa mattina nella sua casa nella contea di Dutchess, New York, come confermato dal suo agente a Variety, senza precisare la causa del decesso. Oltre al cattivo della serie di George Lucas ha doppiato anche il leone Mufasa nel classico della Disney. Contemporaneo di Sidney Poitier e Harry Belafonte, aveva vinto due Tony, due Emmy e un Oscar alla carriera.