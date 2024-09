Emily in Paris 4 Seconda Parte, il cast a Roma per première

Aspettando che gli ultimi episodi escano su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), la protagonista e il resto del cast sono nella Città Eterna per un evento a tutto glamour. Gli attori si sono riuniti davanti al Colosseo in occasione della global première che si terrà martedì 10 settembre al The Space Cinema Moderno in Piazza della Repubblica. Gli ultimi episodi della quarta stagione approderanno poi su Netflix il prossimo 12 settembre

Aspettando che gli ultimi episodi escano su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), la protagonista Lily Collins e i suoi colleghi di set si trovano nella Città Eterna per un evento a tutto glamour. Gli attori si sono riuniti davanti al Colosseo per alcuni scatti meravigliosi in occasione della global première che si terrà martedì 10 settembre al The Space Cinema Moderno in Piazza della Repubblica. Le foto sono firmate dalla fotografa italiana Giulia Parmigiani.





Come sanno bene i fan, Roma non è stata scelta a caso, anzi: negli ultimi episodi di Emily in Paris, infatti, il personaggio di Emily Cooper si sposta da Parigi proprio a Roma. E la capitale italiana farà da cornice alle sue avventure, sia professionali sia… amorose!



La trama racconta proprio del “saltino” in Italia che dovrà fare Emily: la chimica che si fa davvero palpabile con Gabriel, nonostante lui aspetti un bambino assieme alla sua ex (Camille Razart), sarà ciò che spingerà Emily ad arrivare nel nostro Paese. E qui il suo cuore inizierà a battere per qualcun altro, come vedremo nel dettaglio nel prossimo paragrafo.



