Quarta giornata dell'81esima Mostra del Cinema di Venezia. Grande attesa per Alessandro Borghi, protagonista del primo film italiano in Concorso, Campo di battaglia di Gianni Amelio, e per Jude Law, volto di The Order di Justin Kurzel. Intanto al molo dell'Hotel Excelsior è iniziata di nuovo una parata di star, a partire dalla presidentessa della Giuria internazionale del Concorso Isabelle Huppert

