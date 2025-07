Dolce e Gabbana a Roma, la sfilata ai Fori Imperiali. FOTO

12/15 Courtesy of Dolce&Gabbana

Il calciatore Erling Haaland ha indossato un abito monopetto in lana elasticizzata bianco crema, una camicia in raso di seta, pantofole all'uncinetto, spilla in oro Alta Gioielleria con diamanti neri e incolori e gemelli in oro Alta Gioielleria con diamanti e zaffiro blu. La fidanzata, Isabel Haugseng, ha invece indossato un abito monospalla drappeggiato in tulle, un reggiseno lingerie in raso di seta e culotte, orecchini Alta Gioielleria in oro giallo e bianco con zaffiro blu, diamanti e monete antiche di Agrigento 2019 e una pochette Marlene in cristallo dorato

