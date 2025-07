Ballo della Croce Rossa a Monaco, i look più belli. FOTO

9/15 ©Getty

Camille Gottlieb è stata spesso accostata a sua nonna, la principessa Grace, per la somiglianza dei lineamenti del viso. La figlia di Stéphanie ha precisato che in questa occasione ha voluto celebrare la sua antenata, per questo il look è stato costruito con numerose variazioni rispetto all'originale. Grace Kelly indossava le perle e i guanti lunghi, sua nipote ha scelto una parure di gemme luminose e un'acconciatura raccolta