Chanel, la sfilata a Villa d'Este della collezione Cruise 2025-26

Crochet, colori vibranti e look col top in stile bikini indossato col cardigan che riecheggia nel design la classica giacca da tailleur di casa Chanel. La Cruise Collection è un incontro tra femminilità e stile vacanziero senza tempo. Ogni look è completo di accessori nati per essere must have di stagione (vedi le sofisticate mules col tacco)

