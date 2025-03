Paris Fashion Week, la sfilata di Chanel Autunno-Inverno 2025/26

6/15 ©Getty

La collezione Fall/Winter 2025-26 di Chanel porta in scena tutti gli elementi tipici dello stile della Maison con la C intrecciata con l'aggiunta di un tocco morbido.

La stratificazione è soft, come nel look in foto. La giacca e i pantaloni in tweed sono doppiati da un'altra giacca e da una gonna (in questo caso) di tulle leggero a contrasto. Una nuova versione del black & white