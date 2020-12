6/33 ©Ansa

Patrick Zaki, studente egiziano di 27 anni dell'università di Bologna, viene arrestato al Cairo il 7 febbraio. In carcere viene picchiato e torturato dalla polizia locale che lo incarcera. In tutta Italia iniziano le manifestazioni per la sua liberazione (nella foto un murale dedicato allo studente). Al momento si trova ancora in prigione in Egitto

Egitto, Patrik Zaki alla madre: "Sono esausto fisicamente e depresso"