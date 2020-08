Bielorussia, Ue imporrà sanzioni e non riconosce elezioni del 9 agosto

Consiglio europeo in videoconferenza tra i leader. Michel annuncia sanzioni contro i responsabili di violazioni dei diritti umani. La Cancelliera Merkel: “No a interventi esterni, Lukashenko rifiuta colloquio, non posso mediare”. Intanto il presidente bielorusso dice: l'Occidente finanzia i disordini. Il Cremlino chiarisce: “Nostro aiuto per ora non serve”

Le elezioni in Bielorussia del 9 agosto scorso non solo non sono state libere, corrette e rispondenti ai criteri internazionali, ma anche falsificate. È questo il messaggio lanciato dai presidenti del Consiglio Europeo Charles Michel e della Commissione Ursula von der Leyen al termine del summit straordinario svoltosi oggi in video conferenza. Michel ha anche annunciato che l'Ue imporrà sanzioni contro i responsabili delle violenze e delle violazione dei diritti civili in Bielorussia. In mattinata la leader dell'opposizione bielorussa, Svetlana Tikhanovskaya, aveva lanciato proprio un appello agli europei a respingere i risultati delle elezioni presidenziali.

Merkel: no a interventi esterni in Bielorussia

Angela Merkel, dopo il Consiglio europeo, in conferenza stampa a Berlino, ha spiegato che l'Ue "vuole sostenere la società civile", "ma per noi è chiaro che la Bielorussia deve trovare da sola la sua strada" e non devono esserci interventi “dall'esterno". Poi ha aggiunto di aver provato a contattare telefonicamente il leader bielorusso Lukashenko, "ma purtroppo la telefonata non c'è stata". Rispondendo a una domanda specifica, la cancelliera ha affermato di non vedere possibile un suo ruolo di mediatrice nello scontro in Bielorussia: "Per mediare serve la disponibilità delle due parti" e Lukashenko ha rifiutato il colloquio, ha spiegato.