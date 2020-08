Bielorussia, proteste sotto la sede della tv di Stato

Continuano le proteste dopo le elezioni del presidente Lukashenko. Secondo la Tass, i manifestanti ora avrebbero come obiettivo la sede della Radiotelevisione statale a Minsk. Alcuni dipendenti sarebbero entrati in sciopero dalla mattinata. Intanto l'ex candidata alle presidenziali, Svetlana Tikhanovskaya, ha espresso la disponibilità ad agire come leader nazionale nel periodo di organizzazione di nuove elezioni

Nuova giornata di proteste in Bielorussia, dove nella capitale Minsk diverse centinaia di persone si sono ritrovate nei pressi della Radiotelevisione bielorussa per manifestare contro le elezioni del presidente Lukashenko. La parete di vetro dell'edificio è stata tappezzata di manifesti che invitano a fermare le violenze. I manifestanti, riporta la Tass, chiedono di incontrare il Ceo, Ivan Eismont. Intanto il ministero dell'Interno ha fatto sapere che quasi tutti i manifestanti arrestati in questi giorni sono stati rilasciati. Intanto, la sfidante di Lukashenko, Svetlana Tikhanovskaya, si è resa disponibile ad agire come leader nazionale in attesa di nuove elezioni.



Lavoratori in sciopero in tutto il Paese approfondimento Bielorussia, ancora proteste: "Grande marcia per la libertà" a Minsk Secondo il portale locale Tut.by, i lavoratori bielorussi sono entrati in sciopero e si stanno riunendo in comitati. Alcuni dirigenti hanno esortato tutti a mettere per iscritto le loro richieste senza interrompere il processo di produzione. Tuttavia "il voto per lo sciopero è stato praticamente unanime; stanno formando comitati di sciopero e si preparano a notificare formalmente all'amministrazione, tramite il sindacato, che la produzione sarà interrotta". Tra le richieste avanzate, l'annullamento delle elezioni del 9 agosto e lo stop delle violenze contro i manifestanti. Circa 100 dipendenti, su oltre mille, della Belteleradiocompany - che riunisce le televisioni e le radio di Stato - sono in sciopero, e alle 9 del 17 agosto è stato mandato in onda per diversi secondi un divano vuoto.

Tikhanovskaya: "Pronta ad essere leader in attesa di nuove elezioni" approfondimento Bielorussia, Tikhanovskaya fugge in Lituania. L'Ue minaccia sanzioni L'ex candidata alle presidenziali Svetlana Tikhanovskaya, fuggita dal Paese dopo l'esito delle elezioni, ha espresso la disponibilità ad agire come leader nazionale nel periodo di organizzazione di elezioni eque in Bielorussia. "Sono pronta ad assumermi la responsabilità e ad agire come leader nazionale durante questo periodo, di modo che il Paese si calmi e ritrovi un equilibrio, che si rilascino tutti i prigionieri politici e si preparino rapidamente le condizioni per l'organizzazione di una nuova elezione presidenziale - ha detto in un discorso diffuso in video -. Elezione che deve essere reale, equa e trasparente, che riceva l'approvazione incondizionata della comunità internazionale".