Bielorussia, Tikhanovskaya: "Ue ci aiuti ad aprire dialogo con Minsk"

La rivale sconfitta da Lukashenko alle controverse presidenziali dello scorso 9 agosto annuncia: “Sto avviando l’istituzione di un Consiglio di coordinamento per garantire la transizione del potere”. Von der Leyen: “Servono ulteriori sanzioni contro chi viola valori democratici e diritti umani”. Continuano le proteste pacifiche nel Paese, scarcerati 2mila manifestanti. Amnesty: “Oppositori torturati in carcere"

Svetlana Tikhanovskaya, la rivale sconfitta dal presidente bielorusso Alexander Lukashenko alle controverse elezioni del 9 agosto, che martedì ha lasciato il Paese e si è rifugiata in Lituania, ha proposto di istituire un Consiglio di coordinamento per garantire il passaggio di potere in Bielorussia. Nel Paese continuano le proteste partite subito dopo il voto ritenuto “né libera, né equa” da parte dell’Ue. Amnesty ha denunciato "torture diffuse" subite dagli oppositori finiti in carcere. “Dati gli eventi che si stanno verificando nel Paese e la necessità di adottare misure urgenti per ripristinare lo stato di diritto in Bielorussia, sto avviando l'istituzione di un Consiglio di coordinamento per garantire la transizione del potere", ha detto Tikhanovskaya in una dichiarazione citata da Interfax. Tikhanovskaya ha poi chiesto ai Paesi europei di mediare affinché si apra un dialogo con le autorità bielorusse.

Oggi il Consiglio Ue, Von der Leyen: "Servono nuove sanzioni"

leggi anche Bielorussia, Tikhanovskaya fugge in Lituania. L'Ue minaccia sanzioni “Occorrono ulteriori sanzioni contro coloro che hanno violato i valori democratici o abusato dei diritti umani in Bielorussia”, ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Il 14 agosto è iniziato il Consiglio Esteri Ue straordinario in videoconferenza, convocato dall'Alto rappresentante, Josep Borrell, per discutere della situazione in Bielorussia e nel Mediterraneo orientale.

Approvato risultato elezioni, proteste pacifiche a Minsk



Sempre il 14 agosto la commissione elettorale ha approvato i risultati delle elezioni, decretando Lukashenko, al potere dal 1994, vincitore con l'80,1% dei voti, nella capitale Minsk e in altre città del Paese sono riprese le proteste pacifiche. Secondo gli inviati di Interfax, i media locali, i canali Telegram e i testimoni oculari, la gente ha iniziato a formare catene di solidarietà in tutta Minsk sin dalle prime ore del mattino. Proprio come il giorno prima, la maggior parte dei partecipanti a queste proteste sono state donne con in mano dei fiori.

La protesta contro Lukashenko nelle fabbriche vedi anche Elezioni Bielorussia, almeno un morto e feriti negli scontri. FOTO La mobilitazione contro Lukashenko coinvolge anche le fabbriche. Tra gli impianti più importanti costretti a sospendere parzialmente le operazioni a causa della protesta degli operai vi sono, nella capitale, la fabbrica di automobili Maz e le fabbriche di trattori Mtw e e Volat, mentre nella città di Zodzina si è fermato lo stabilimento della BelAZ, che produce mezzi pesanti da scavo o da trasporto. I lavoratori non avanzano rivendicazioni economiche, ma chiedono la fine della repressione delle proteste e la convocazione di nuove elezioni presidenziali.

Scarcerati oltre 2mila manifestanti Intanto sono già stati scarcerati oltre 2mila manifestanti fermati durante le proteste di piazza dei giorni scorsi, secondo quanto ha fatto sapere il ministero dell'Interno di Minsk. "Il ministero è preoccupato di un sovraffollamento nelle strutture di detenzione", ha annunciato via Telegram. Il ministero si è detto "conscio" che la scarcerazione dei manifestanti "non sta avvenendo con la velocità desiderata". "Stiamo facendo ogni sforzo per risolvere il problema", ha aggiunto.

Minsk: "Pronti a dialogo con Paesi esteri"

leggi anche Elezioni in Bielorussia, Lukashenko vince con l'80,23% dei voti Sempre dall'esecutivo di Minsk, fanno sapere che la Bielorussia sarebbe pronta per colloqui "costruttivi e obiettivi" con l'estero sulle elezioni presidenziali e sui disordini post-voto. Lo ha detto il ministro degli Esteri Vladimir Makei in una conversazione telefonica con la controparte svizzera Ignazio Cassis. Makei ha espresso "la disponibilità della parte bielorussa a un dialogo costruttivo e obiettivo con i partner stranieri su tutte le questioni relative agli sviluppi in Bielorussia", ha detto l'ufficio del ministro in una nota.

Amnesty denuncia: "Oppositori torturati in carcere"

Se il governo bielorusso, almeno a parole, si mostra disponibile al dialogo, attivisti e osservatori dei diritti umani affermano che ci sono prove crescenti della brutalità della polizia contro le persone che sono state arrestate dopo le proteste. Alcune dei rilasciati, tra le 6.700 persone detenute da domenica, hanno denunciato maltrattamenti, percosse comprese, secondo quanto riferito dalla Bbc. Amnesty International ha detto che i resoconti suggeriscono "torture diffuse". "Ci hanno detto che i centri di detenzione sono diventati camere di tortura, dove i manifestanti sono costretti a giacere per terra mentre la polizia li prende a calci e li picchia con i manganelli", ha detto Marie Struthers, direttrice di Amnesty International per l'Europa orientale e l'Asia centrale.