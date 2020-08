Elezioni in Bielorussia, Lukashenko vince con l'80,23% dei voti

Polemiche anche per la Commissione elettorale che ha negato il prolungamento del voto oltre le 20 e il rafforzamento della presenza della polizia nel timore di proteste. Anche alla vigilia non erano mancate tensioni, con il fermo di due esponenti dell'opposizione. Negli ultimi mesi si erano già registrate diverse proteste di massa contro Lukashenko con decine di migliaia di persone, e oppositori di spicco erano stati arrestati o si sono visti respingere la richiesta di candidatura.

Nel 2004 Lukashenko ha cancellato il limite dei due mandati

Lukashenko è stato eletto presidente per la prima volta nel 1994 con l'80% dei voti e da allora guida la Bielorussia con il pugno di ferro. Fervente nazionalista, di recente ha sviluppato una collaborazione con la vicina Russia e allo stesso tempo ha cercato di non tagliare del tutto con l'Europa, che gli ha concesso la cancellazione di alcune sanzioni comminate alla Bielorussia per via del suo regime autoritario. Nel 2004, un referendum ha cancellato il limite di due mandati per la carica di capo di Stato, consentendogli così potenzialmente la presidenza a vita.