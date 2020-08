Elezioni Bielorussia, secondo gli exit poll Lukashenko sfiora l'80%

Il 79,7% degli elettori avrebbe votato per il presidente in carica, in cerca del sesto mandato. Nella giornata elettorale non sono mancate le tensioni, tra il timore di brogli e il rafforzamento delle forze di sicurezza a Minsk contro eventuali proteste. Alla vigilia del voto due esponenti dell'opposizione sono stati fermati. Secondo le ong oggi sono state fermate 60 persone

Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko, alla ricerca del suo sesto mandato, avrebbe ottenuto il 79,7% dei voti alle Presidenziali che si tengono nel Paese. È quanto emerge da un exit poll condotto su richiesta della tv Mir. È stata una giornata tesa, quella del voto in Bielorussia, con le polemiche per la Commissione elettorale che ha negato il prolungamento del voto oltre le 20 e il rafforzamento della presenza della polizia nel timore di proteste. Anche alla vigilia non sono mancate tensioni, con il fermo di due esponenti dell'opposizione. Negli ultimi mesi si erano già registrate diverse proteste di massa contro Lukashenko con decine di migliaia di persone, e oppositori di spicco erano stati arrestati o si sono visti respingere la richiesta di candidatura.

A sfidare Lukashenko la moglie di un oppositore finito in carcere

I candidati sono in tutto cinque, ma la principale rivale di Lukashenko è considerata l'ex casalinga Svetlana Tikhanovskaya, entrata in politica dopo che suo marito Sergey Tikhanovsky, un noto blogger e oppositore, è finito in carcere con accuse ritenute da molti di matrice politica e gli è stata così impedita la candidatura.

Lunghe file ai seggi, l'opposizione teme brogli

Durante la giornata non sono mancate lunghe file di elettori davanti ai seggi, a Minsk, e nemmeno le polemiche. Poco prima dalla chiusura della giornata elettorale, la commissione elettorale ha parlato di "provocazione" e "sabotaggio" da parte dell'opposizione. Svetlana Tikhanovskaya ha infatti invitato i bielorussi a non utilizzare il voto anticipato - che si è svolto da martedì a sabato - ma a votare in massa domenica per ridurre il rischio di frodi, ritenendo più difficile falsificare le schede nelle ore immediatamente precedenti all'apertura delle urne. E proprio nelle ore finali del voto, si sono formate code impressionanti davanti a molti seggi elettorali e persino davanti all'ambasciata bielorussa a Mosca.

La Commissione elettorale nega il prolungamento del voto

La commissione elettorale ha poi negato, nonostante le lunghe code ai seggi, il prolungamento del tempo a disposizione per votare oltre le 20, ora di chiusura dei seggi. "La legge consente di votare fino alle 20. La Commissione elettorale centrale non può modificare le leggi: i seggi elettorali dovranno dunque chiudere", ha spiegato la Commissione. Ed è polemica anche per il fermo di oltre 60 persone, tra cui 30 osservatori elettorali, secondo quanto riferito dal centro per i diritti umani Vesna ripreso dalla tv russa Dozhd.

Timori di proteste, raddoppiata la presenza delle forze di sicurezza

Non mancano nemmeno i timori di proteste. Le forze di sicurezza bielorusse hanno raddoppiato la loro presenza nel centro di Minsk, per evitare manifestazioni antigovernative. Lo riferiscono i media locali. La polizia ha rinforzato la propria presenza attorno al quartier generale della Presidenza, al palazzo del Governo, alla sede della Commissione elettorale, ai parchi e ad altri centri nevralgici della città.

Le tensioni della vigilia e del giorno del voto

In Bielorussia anche la vigilia non è stata priva di tensione. Ieri, sabato 8 agosto, la responsabile della campagna elettorale di Svetlana Tikhanovskaja, la principale candidata dell'opposizione, è stata fermata e trattenuta brevemente. Stessa sorte è toccata a Maria Kolesnikova, una delle principali sostenitrici di Tikhanovskaja. E anche Veronika Tsepkalo, l'altra principale alleata di Tikhanovskaya, avrebbe lasciato il Paese temendo di essere arrestata. Alla vigilia del voto non sono mancati timori di violenze, tanto che Tikhanovskaya aveva chiesto in un video diffuso su Internet di "rinunciare alla violenza".