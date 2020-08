Bielorussia, ancora proteste: oggi la "grande marcia per la libertà"

Dopo la rielezione del presidente Aleksandr Lukashenko, in carica dal 1994, nel Paese sono iniziate le tensioni con parte della popolazione che sospetta brogli elettorali. Il 15 agosto, in un colloquio telefonico, Vladimir Putin ha assicurato aiuto al governo per mantenere la sicurezza nazionale

Non si fermano le tensioni in Bielorussia, dove il movimento di contestazione contro il presidente Aleksandr Lukashenko ha convocato per oggi a Minsk, lungo la Prospettiva dell'Indipendenza, una "marcia nazionale per la libertà". Il 15 agosto il capo del Paese ha sentito telefonicamente il suo omologo russo Vladimir Putin che ha assicurato aiuto all’esecutivo bielorusso per mantenere la sicurezza nazionale, dopo le proteste esplose a seguito dell’esito delle elezioni presidenziali su cui pesa il sospetti di brogli.

Sul canale Telegram Nexta, legato all'opposizione, si auspica che la manifestazione nella capitale sia "pacifica e decisiva”. "Dobbiamo dichiarare ufficialmente il nostro desiderio non solo all'autoproclamato dittatore, ma al mondo intero", si legge nella convocazione del corteo, la cui idea era stata lanciata da Svetlana Tikhanovskaya, la sfidante di Lukashenko alle urne nelle presidenziali del 9 agosto e che secondo i suoi sostenitori è la reale vincitrice del voto, usurpato con brogli e manipolazioni dal leader bielorusso. Dopo pressioni e minacce, Tikhanovskaya si è rifugiata all'estero e ora si trova in Lituania con i figli.

Il colloquio con Putin

“Siamo giunti a un accordo con lui (Vladimir Putin, ndr): come da noi richiesto ci sarà fornita piena assistenza per garantire la sicurezza della Bielorussia”, ha intanto affermato Lukashenko dopo il colloquio telefonico con Vladimir Putin il 15 agosto. Il Cremlino sarebbe "fiducioso" che in Bielorussia si trovi una "rapida" soluzione alla crisi.

Gli Usa: non li lasceremo soli



Da Varsavia il segretario di Stato americano Mike Pompeo, sempre il 15 agosto, ha affermato invece che gli Stati Uniti faranno il possibile affinchè i bielorussi costruiscano la democrazia nel proprio Paese dopo le elezioni presidenziali che non sono state "nè libere nè oneste". Gli Usa si sono quindi schierati contro l’attuale presidente bielorusso. Il segretario americano ha sottolineato anche che l’America del Nord, con i partner europei, sta seguendo lo sviluppo della situazione in Bielorussia e vorrebbe in primo luogo sostenere il popolo bielorusso costringendo le autorità di questo Paese ad aprire un dialogo con la società civile. Ma Lukashenko ha respinto le offerte di mediazione arrivate negli ultimi giorni da alcuni Stati esteri: “Non cederemo il Paese a nessuno”.

La smentita da Belgrado



Da Belgrado è invece arrivata la smentita del ministro della Difesa serbo, Aleksandar Vulin, sulla notizia che militari serbi abbiano affiancato le forze di sicurezza bielorusse nel reprimere le proteste popolari degli ultimi giorni a Minsk e Brest. Alcuni portali avevano pubblicato foto di militari serbi in Bielorussia, ma per il ministro si è trattato di un evidente fotomontaggio. "È una guerra condotta contro l'Esercito serbo e contro il presidente Aleksandar Vucic", ha detto Vulin citato dai media. La Serbia, ha aggiunto, non si intromette in alcun modo negli affari interni di nessun Paese, compresa la Bielorussia.