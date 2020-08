Bielorussia, Lukashenko: “Putin mi ha assicurato il suo aiuto”

Il presidente ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo russo sulla crisi apertasi dopo le elezioni e le proteste che stanno infiammando il Paese: “Siamo giunti a un accordo, come da noi richiesto ci sarà fornita piena assistenza per garantire la sicurezza”. Lukashenko ha poi respinto le offerte di mediazione giunte da alcuni Paesi esteri. Intanto continuano le manifestazioni a Minsk, dove domani è prevista una Marcia per la Libertà promossa dalla leader dell'opposizione Svetlana Tikhanovskaya

Dopo un colloquio telefonico, il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha detto che il suo omologo russo Vladimir Putin gli ha assicurato "aiuto" per preservare la sicurezza nazionale a fronte delle proteste scoppiate nel Paese contro la sua rielezione . Lukashenko inoltre ha respinto le offerte di mediazione giunte in questi giorni da alcuni Paesi esteri nell'intento di risolvere la grave crisi apertasi dopo le elezioni. Intanto oggi migliaia di persone hanno partecipato a Minsk al funerale del manifestante Alexander Taraikovsky, ucciso negli scontri con la polizia, e per domani è prevista nella capitale una Marcia per la Libertà, promossa dalla leader dell'opposizione Svetlana Tikhanovskaya. Continuano così, per il settimo giorno consecutivo, le contestazioni dei risultati delle elezioni del 9 agosto , vinte con sospette percentuali bulgare dal longevo leader, che ha optato per la repressione violenta delle manifestazioni, in cui sono state arrestate oltre 6mila persone e che contano almeno due morti.

Putin: “Fiducioso che si trovi una soluzione rapida”

"Siamo giunti a un accordo con lui (Vladimir Putin, ndr): come da noi richiesto ci sarà fornita piena assistenza per garantire la sicurezza della Bielorussia", ha detto Lukashenko, citato dall'agenzia pubblica Belta, dopo che i due leader hanno parlato al telefono. Il Cremlino da parte sua si è detto "fiducioso" che in Bielorussia si trovi una "rapida" soluzione alla crisi. "Le due parti hanno espresso la loro fiducia in una risoluzione rapida dei problemi in atto" in Bielorussia, ha dichiarato la presidenza russa.

Lukashenko respinge le proposte di mediazione

Intanto Lukashenko ha respinto le offerte di mediazione di alcuni Paesi esteri: "Non cederemo il Paese a nessuno", ha detto in una riunione al ministero della Difesa secondo l'agenzia di Stato Belta. "Non abbiamo bisogno di alcun governo straniero, né di intermediari". Le proposte di mediazione sono state avanzate, in particolare, dalla Polonia e da due repubbliche baltiche: Lettonia e Lituania. Il piano proposto prevedeva la creazione di un "consiglio nazionale" per risolvere la crisi politica. "Senza voler offendere i leader di queste repubbliche - ha detto Lukashenko - vorrei dire loro di pensare ai propri affari".