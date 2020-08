Bielorussia, Chuck Norris contro Lukashenko in un video virale

Come se non bastassero gli oppositori interni, Lukashenko ora ha un avversario in più. Il popolare attore di film d'azione Chuck Norris, secondo quanto riporta l'Agi, avrebbe pubblicato un video umoristico dove rivolgerebbe minacce, pur senza nominarlo, al presidente bielorusso, accusato di aver vinto le ultime elezioni presidenziali truccando il voto. Se sia truccato o meno anche il video non si sa, ma sta di fatto che il filmato è già virale sui social e su YouTube ( GUARDA IL VIDEO ). Il video, sempre stando all'Agi, sembrerebbe infatti commissionato da qualche esponente dell'opposizione tramite la piattaforma Cameo, che consente di acquistare video personalizzati interpretati da personaggi famosi (un video con Chuck Norris costa 300 dollari).

Nel video Norris non nomina direttamente Lukashenko

Ciò si evince dagli appellativi rivolti dall'attore a Lukashenko, nomignoli spregiativi utilizzati dagli oppositori quali "Sasha zero per cento" (in origine "Sasha tre per cento, percentuale che indicherebbe la presunta popolarità di Lukashenko) e "Signor Scarafaggio", che è invece una presa in giro dei suoi celebri baffi. L'avvertimento che Norris lancia al presidente bielorusso cita i "Chuck Norris' Facts", una serie di paradossi sulla forza sovrumana dell'attore raccolti persino in un libro. "Quando taglio le cipolle, sono le cipolle a piangere", avverte Norris, "quindi se non la smetti di fare quel che stai facendo, verrò a casa tua e ti farò piangere".