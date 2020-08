Libano, le immagini in soggettiva dell'esplosione a Beirut. VIDEO

Vi mostriamo delle immagini inedite dell' esplosione del 4 agosto ( FOTO - VIDEO ). al porto di Beirut. Un video che Sky TG24 è in grado di proporvi in esclusiva e che è stato girato da un ingegnere informatico, Shady Rizk, di 32 anni, miracolosamente sopravvissuto.

L'esplosione in diretta

Shady, infatti, il 4 agosto era in ufficio al quinto piano di un edificio che dista, in linea d'aria, 400 metri dal luogo in cui si trovavano quelle 2700 tonnellate di nitrato di ammonio, poi esplose. Ha cominciato a riprendere la densa nuvola nera che si levava dall'hangar, prima di essere travolto dall'onda d'urto. Le immagini potrebbero impressionare un pubblico sensibile.