Sono centinaia i feriti, tra cui anche un militare italiano. L'esplosione più grossa sarebbe scaturita da "un carico di nitrato di sodio" sequestrato un anno fa e tenuto in un magazzino. Fonti israeliani qualificate, citate da Reuters, hanno sottolineato che Israele non ha alcun legame con le esplosioni. Anche Hezbollah ha dichiarato che la deflagrazione non è stata causata da missili