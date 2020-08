Esplosione a Beirut, scoppia nitrato d’ammonio: almeno 100 morti

Oltre 100 morti e più di 4.000 feriti: è questo il bilancio, ancora provvisorio, delle fortissime esplosioni che hanno scosso Beirut nel pomeriggio del 4 agosto ( FOTO - VIDEO ). A provocare la sequenza di detonazioni è stato un incendio in un deposito nel porto della città libanese, dove erano immagazzinate 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio, sequestrate diversi anni fa da una nave. A confermarlo è stato il presidente Michel Aoun, dopo una riunione d'emergenza del Supremo consiglio della Difesa. Intanto, a Beirut cresce la preoccupazione per le sostanze che si sono sprigionate nell’aria, tanto che il ministro della salute Hasan consiglia a chiunque possa di andare via dalla città. Proclamato lo stato d'emergenza per due settimane e per oggi, 5 agosto, il lutto nazionale.

I timori sull'aria tossica

L’ipotesi è che i materiali pericolosi che si sono sprigionati nell'aria possano avere effetti a lungo termine mortali. È “inaccettabile”, ha scritto il presidente Aoun in un tweet, che 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio fossero tenute immagazzinate in condizioni non sicure. Un’inchiesta è stata aperta per appurare l’accaduto.

Si cercano superstiti tra le macerie

Intanto i soccorsi continuano a lavorare tra le macerie e per cercare possibili sopravvissuti. La deflagrazione - avvenuta in più fasi, come mostrano diversi video pubblicati on line - ha devastato molti degli edifici vicini al magazzino e in particolare uno, di tre piani, è crollato. Si cercano quindi persone intrappolate sotto le macerie. “Le nostre squadre sono ancora impegnate in operazioni di ricerca e salvataggio nelle zone circostanti" al luogo delle esplosioni, ha reso noto la Croce Rossa libanese in un comunicato.