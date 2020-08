Esplosioni Beirut, ferito anche un militare italiano

Il soldato fa parte del contingente italiano in Libano. Altri militari sono sotto osservazione perché in stato di choc. In corso verifiche dell'ambasciata italiana a Beirut su eventuali altri connazionali coinvolti

Cè anche un militare italiano tra le persone rimaste ferite nelle potenti esplosioni che hanno devastato Beirut nel pomeriggio di oggi, 4 agosto (FOTO - VIDEO). Il soldati non è grave, mentre altri militari sono sotto osservazione perché in stato di choc. I militari fanno parte di un'unità del contingente italiano in Libano. L'ambasciata italiana a Beirut è al lavoro per verificare se altri connazionali siano rimasti coinvolti nelle esplosioni. È attivo un numero di emergenza al quale italiani presenti nella capitale libanese possono rivolgersi per chiedere aiuto.