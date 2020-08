Esplosione a Beirut, cos’è il nitrato d’ammonio

Composto da sale dell’ammoniaca e acido nitrico, è stabile nella maggior parte delle condizioni e poco costoso da produrre. Viene utilizzato in ambito agricolo come fertilizzante, ma è impiegato anche come esplosivo e per produrre bombe. Periodicamente avvengono incidenti o attentati: dall’incidente in Texas, alle bombe a Oklahoma City, a Bali e dell’Ira. Nella capitale libanese, a provocare le detonazioni, è stato un incendio in un deposito nel porto: erano immagazzinate 2.750 tonnellate di questa sostanza chimica

A provocare le esplosioni che hanno devastato Beirut è stato un incendio in un deposito nel porto della capitale libanese dove erano immagazzinate 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio, sequestrate diversi anni fa da una nave (FOTO - VIDEO). Ma cos’è il nitrato di ammonio? È un diffuso fertilizzante azotato, composto dal sale dell’ammoniaca e dall’acido nitrico. La sua formula chimica è NH4NO3 e si presenta in forma di sale cristallino incolore e inodore. Se scaldato assume forma gassosa. È stato descritto per la prima volta nel 1659 da Glauber, che lo chiamò “nitrus flammans” per il colore giallo della sua fiamma. I maggiori depositi si trovano nel deserto di Atacama, in Cile. Come riferisce Sky News, è relativamente stabile nella maggior parte delle condizioni ed è poco costoso da produrre, rendendo questa sostanza chimica un'alternativa popolare ad altre fonti di azoto più costose.

Come viene utilizzato leggi anche Forti esplosioni a Beirut, oltre 100 morti. Ferito militare italiano Il nitrato di ammonio è molto versatile e per questa ragione può essere utilizzato in ambiti differenti. Oltre che come composto per fertilizzanti usati come concime nell’agricoltura - il 90% della produzione serve a questo scopo -, è anche il principale composto del ghiaccio istantaneo, per uso medico o sportivo, ed è impiegato anche - dagli anni ’30 - nel settore industriale. Può infine servire da esplosivo, ed è utilizzato per i fuochi d’artificio.

Perché esplode leggi anche Esplosione a Beirut, Trump: “Sembra terribile attentato” Di per sé, non è considerato particolarmente volatile o pericoloso, ma in determinate condizioni può risultare letale, tanto che la maggior parte dei paesi ha normative che ne controllano lo stoccaggio per assicurarsi che sia conservato in condizioni di sicurezza. Perché esploda, sono necessarie particolari circostanze per trasformare il nitrato di ammonio da composto stabile a esplosivo, senza che sia necessario l’utilizzo di carburante o di un catalizzatore esterno. È classificato come "materiale energetico", che produce calore man mano che si decompone. Se c'è una quantità sufficiente di nitrato di ammonio, può generare abbastanza calore per prendere fuoco e mantenere acceso un incendio. Mentre brucia, il nitrato di ammonio subisce cambiamenti chimici che portano alla produzione di ossigeno, contribuendo a far propagare il rogo. Man mano che si riscalda, la sostanza chimica può fondersi, creando un sigillo o un tappo. Lo spazio all’interno continua a essere riscaldato e si formano gas che si possono espandere fino a rompere il sigillo e scatenare un’esplosione.

L’utilizzo come esplosivo o per le bombe vedi anche Beirut, doppia esplosione fortissima al porto. VIDEO Viene utilizzato per produrre due tipi di esplosivi: l’ammonal e l’Anfo (Ammonnium Nitrate Fuel Oil). Quest’ultimo è un esplosivo industriale utilizzato nelle miniere, nelle cave e nelle costruzioni civili tanto da rappresentare l’80% di tutti gli esplosivi industriali utilizzati negli Stati Uniti. A causa del suo basso costo e pronta disponibilità, questa sostanza chimica è stata usata anche per produrre bombe. Il nitrato di ammonio funge da motore dell'esplosione, ma una bomba richiede anche un detonatore e carburante. La prima cosa che accade durante un'esplosione di una bomba di fertilizzante è l'esplosione del detonatore. L'energia dell'onda di detonazione fa vaporizzare il nitrato di ammonio, che diventa gas in un istante. Le molecole di ammonio e nitrato si rompono e si forma improvvisamente una grande quantità di ossigeno gassoso. Il gas rilasciato dal fertilizzante in decomposizione è ciò che fa deflagrare l'esplosione. Il rapido rilascio di ossigeno, insieme all'energia dell'onda di detonazione, brucia il carburante. Quando il combustibile liquido si accende, si combina rapidamente e viene rilasciato ancora più gas.