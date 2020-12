Navalny: "Ho ingannato e fatto confessare mio sicario dell'Fsb"

L'oppositore di Putin chiama un agente dei servizi segreti fingendosi assistente del segretario del Consiglio di sicurezza e chiedendogli conto del tentativo fallito. A quel punto ci sarebbe stata l'ammissione, con tanto di particolari. La tossina, per esempio, sarebbe stata messa nelle mutande di Navalny

Alexey Navalny ha pubblicato un video su Youtube in cui racconta di essere riuscito a ingannare e far confessare uno degli 007 che hanno tentato di avvelenarlo. Il sito Meduza riferisce che l'oppositore di Putin ha usato un numero di telefono non riconducibile a lui e si è finto assistente del segretario del Consiglio di sicurezza nazionale russo Nikolai Patrushev. In questo modo, lo stesso Navalny ha chiamato Konstantin Kudryavtsev (un agente Fsb specialista di armi chimiche) e ha passato quasi un'ora a interrogarlo sul tentativo fallito di avvelenarlo in agosto.

Telefonata fatta il 14 dicembre approfondimento Alexei Navalny, chi è l'oppositore politico russo. FOTOSTORY Nel video, Navalny dice che la telefonata è stata fatta il 14 dicembre, ore dopo che un team multinazionale di giornalisti e ricercatori ha pubblicato rapporti investigativi che descrivevano un complotto omicida del Servizio di sicurezza federale russo. Il presidente russo Vladimir Putin ha sempre negato ogni accusa, arrivando a sostenere che se il Cremlino avesse voluto uccidere Navalny, avrebbe portato a termine il lavoro.

Salvato dall'atterraggio d'emergenza a Omsk vedi anche Alexei Navalny è stato dimesso dall'ospedale di Berlino Navalny ha finto di raccogliere informazioni per riferire a Patrushev il motivo del fallimento dell'operazione. Durante la telefonata, Kudryavtsev ha detto a Navalny che la dose di novichok usata per avvelenarlo sarebbe stata fatale se il pilota dell'aereo non avesse fatto un atterraggio di emergenza a Omsk e se i paramedici a terra non avessero agito con la stessa rapidità. Kudryavtsev ha anche nominato un'altra figura presumibilmente coinvolta nell'operazione contro Navalny: Vasily Kalashnikov, un esperto nel rilevare i metaboliti di agenti nervini nei campioni biologici. I tabulati telefonici mostrano che l'ufficiale dell'Fsb Stanislav Makshakov ha contattato Kalashnikov dopo che Navalny è finito in coma.