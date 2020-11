Calcio, morto Diego Armando Maradona

Diego Armando Maradona è morto. L'ex calciatore argentino, 60 anni, era stato ricoverato qualche settimana fa per un problema al cervello , era stato operato e ora si trovava a casa. La notizia è stata data da siti e quotidiani sportivi argentini ( LE ULTIME NOTIZIE ).

El pibe de oro, come era soprannominato, avrebbe avuto un arresto cardiorespiratorio mentre si trovava nella casa di Tigres, zona alla periferia dove si trovava dopo essere stato dimesso dalla clinica. Sul posto sono poi sopraggiunte tre ambulanze. "È successo l'inevitabile", scrive il sito Clarin.

Morto Maradona per arresto cardiocircolatorio: ultime news in diretta

La foto di Diego Maradona che bacia la coppa del Monda e la scritta Eterno. La federcalcio argentina, sul suo profilo Twitter piange la scomparsa della sua "leggenda". "L'Associazione di football argentino, attraverso il suo presidente, Claudio Tapia, manifesta il suo profondo dolore per la scomparsa della nostra leggenda, Diego Armando Maradona. Sarai sempre nei nostri cuori", si legge nel post. La notizia ha raggiunto tutto il mondo sportivo: l'Equipe ha titolato la sua homepage con "la morte di un Dio", accompagnata da un'immagine di Maradona con la maglia dell'Argentina e l'espressione disperata.

L'operazione al cervello

L'intervento per la rimozione di un coagulo dal cervello si era svolto "in condizioni migliori rispetto a quelle preventivate. È durato un'ora e mezza", come avevano dichiarato nella clinica che lo aveva accolto il 4 novembre. Anche l'ex compagna, Veronica Ojeda, aveva confermato la buona riuscita dell'operazio. Maradona aveva da poco compiuto 60 anni, il 30 di ottobre.