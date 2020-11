Morte di Maradona, il lutto nel mondo: le ultime notizie in diretta

Saviano: "Regalò felicità agli infelici del popolo"

"Credevo fosse immortale. Maradona coincide con la mia infanzia. E la sua morte ne e' la chiusura definitiva. Tutti i ricordi piu' felici, quasi tutti, sono legati a lui". Cosi', in una intervista alla Stampa, Roberto Saviano. "Diego per me e' stato riscatto, felicita' e desiderio - aggiunge - l'incarnazione del talento che ce la fa". Impossibile spiegare a chi non e' della citta' chi fosse Maradona per Napoli: era "la compensazione per tutto quello che Napoli non ha mai avuto. Per quanto fosse un uomo vicinissimo a personaggi corrotti e ad ambienti terribili, in campo manteneva la regola del piacere e della lealta' del gioco".