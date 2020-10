Maradona, 60 anni e una vita da cinema: tutti i film sul Pibe de Oro

6/12

“Youth” (Paolo Sorrentino, 2015). Maradona è uno dei pilastri della vita di Sorrentino, che l'ha addirittura citato insieme a Federico Fellini e ai Talking Heads nel discorso di ringraziamento dell'Oscar per La grande bellezza. In questo film lo immagina ospite di una clinica in Svizzera, grasso e affannato ma ancora capace di squarci di grazia come gli altissimi palleggi compiuti con una pallina da tennis.

I migliori film di Paolo Sorrentino