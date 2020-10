Maradona compie 60 anni: le 5 partite iconiche tra nazionale e club

3/16 ©LaPresse

È il 51' tra Argentina e Inghilterra, quarto di finale che ha un valore extra-sportivo viste le tensioni tra i due Paesi per via della guerra delle Falkland, rivendicate dall’Argentina come Malvinas. Maradona va al duello aereo con il portiere inglese Shilton deviando il pallone con la mano. L’arbitro non si accorge dell’irregolarità e convalida la rete dell’1-0 tra le proteste degli avversari. “Un po' con la testa di Maradona e un altro po' con la mano di Dio”, dirà Diego raccontando come fosse riuscito a segnare. Da quel giorno sarà il gol della “Mano de Dios”

Buon compleanno Pelé, "O Rei" compie 80 anni: la storia della leggenda brasiliana. FOTO