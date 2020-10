1/22 ©LaPresse

Compie 80 anni Edson Arantes Do Nascimento, conosciuto in tutto il mondo come Pelé, leggenda del calcio mondiale. "Se il calcio non si fosse chiamato così, avrebbe dovuto essere denominato Pelé", ha sentenziato in passato lo scrittore brasiliano Jorge Amado, esprimendo un pensiero condiviso da milioni di persone in patria e in tutto il mondo. Ecco la storia di "O Rei", il mito più longevo e "globale" del calcio

