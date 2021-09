Pelé operato per sospetto tumore al colon, si sta riprendendo

L'ospedale di San Paolo, che ha in cura l’ex stella del calcio, ha fatto sapere che il tumore "è stato identificato durante gli esami cardiovascolari e di laboratorio di routine e il materiale è stato inviato al laboratorio per l'analisi istologica"

Pelé, 80 anni, è stato operato per un sospetto tumore al colon e si sta riprendendo, come ha fatto sapere l'ospedale di San Paolo che ha in cura l’ex stella del calcio. "Affronterò questa partita con il sorriso sulle labbra, tanto ottimismo e gioia di vivere circondato dall'amore della mia famiglia e dei miei amici", il commento sui profili social del calciatore.