Numerose persone erano in fila già dalla notte per dare l'estremo saluto al Pibe de oro. Il feretro è coperto da una bandiera argentina, da una maglietta della nazionale con il numero 10 e da un'altra del Boca Juniors. Al passaggio davanti alla bara le persone lanciano fiori e magliette. Qualche scontro fuori dall'edificio tra tifosi in coda e forze dell'ordine