Morte Maradona, il tributo di Buenos Aires al suo Pibe de oro. FOTO

1/18 ©Ansa

Buenos Aires piange il suo Diego Armando Maradona. In migliaia sono scesi per le strade della città per omaggiare il Pibe de Oro. Il tributo ha toccato anche lo stadio dell'Argentinos Juniors, il club dove Maradona iniziò la sua carriera di calciatore in giovanissima età

Morte di Maradona, da oggi a sabato la camera ardente a Buenos Aires. LIVE