Una foto di Maradona che esulta in maglia azzurra e la scritta "Per sempre" con un simbolo del cuore in azzurro. Così i partenopei hanno reagito su Twitter alla notizia della morte del campione. Sacchi: “Se ne va il più grande in assoluto”. Bruno Conti: ”Ciao Grande Diego”. “Una leggenda”, scrive Usain Bolt. Per Platini "è il nostro passato che se ne va"